Ulf Kristersson og Petteri Orpo har invitert Ursula von der Leyen til samtaler for å vise hvor viktig skog og skogbruk er for de to landene lengst nord i EU. De tre lederne skal diskutere «aktuelle EU-spørsmål knyttet til konkurransekraft, skogen og den grønne omstillingen», skriver den svenske regjeringen i en pressemelding.

Sverige og Finland er i utakt med unionen og vil ha mer selvbestemmelse, mens EU vil ha mer kontroll over skogforvaltningen og har innført en rekke nye regler. Det får våre nordiske naboland til å frykte innblanding i skogdriften.

Mens mange EU-land legger vekt på at skogen binder karbon, og at den derfor bør få stå, mener Sverige og Finland – og skognæringen – at fortsatt intensivt skogbruk ganger klimaet, forklarer klimareporter Mone Hambraeus i Sveriges Radio før møtet. De to landene peker blant annet på at biobrensel kan erstatte fossilt brensel og at tre kan brukes som råmateriale i en rekke produkter i stedet for fossile materialer som plast.

På besøket i Sverige skal von der Leyen også møte representanter for skognæringen og besøke Stora Ensos innovasjonssenter for biomaterialer i Nacka.