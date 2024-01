I en reaksjon på fredagens avgjørelse i Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag, sier det amerikanske utenriksdepartementet at den er i tråd med USAs syn om at Israel har rett til å handle for å hindre en gjentakelse av Hamas' angrep 7. oktober i fjor.

– Vi mener fortsatt at påstanden om folkemord er ubegrunnet og merker oss også at retten ikke konkluderte med folkemord eller et krav om våpenhvile, og at de ba om en betingelsesløs, umiddelbar løslatelse av alle gislene Hamas holder, sier en talsmann for departementet.

Domstolen påla fredag Israel å hindre et folkemord mot palestinerne og å gjøre mer for å hjelpe sivile. De gikk ikke så langt som å beordre stans i kamphandlingene slik Sør-Afrika ba om da de trakk Israel inn for domstolen.