Titusener har den siste tiden gått ut i gatene over hele landet for å vise sin støtte til demokratiet og motstand mot hatprat, rasisme, antisemittisme og høyreekstremisme.

– Det gir oss mot og viser at vi demokrater er mange – mange flere enn dem som vil splitte, sier en takknemlig Scholz på X/Twitter.

Statsministeren og utenriksminister Annalena Baerbock er blant de høyt plasserte politikerne som har stilt opp ved noen av massedemonstrasjonene.

Onsdag og fredag er det varslet nye protester i henholdsvis Berlin og Hamburg.

Demonstrasjonene er delvis drevet fram av protester mot ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD), som leder på målingene i tre delstater som skal holde valg i år.

Nylig skrev gravejournalister i Correctiv at to ledende AfD-medlemmer deltok på et møte der man diskuterte planer om masseutvisning av tyskere med utenlands opphav. «Uassimilerte borgere» skulle ifølge planen sendes til «en modellstat i Nord-Afrika».

En av AfDs ledere, Alice Weidel, sier planer om massedeportering ikke er en del av partiets politikk. Hun har også kvittet seg med en rådgiver som deltok på møtet.

For mange tyskere fremstår Correctivs avsløring som et ekko av nazistenes planer på 1930-tallet om å deportere Europas jøder til Madagaskar. «Nazister, nei takk!» og «Dette føles som 1933 – forby AfD nå» har vært noen av parolene i demonstrasjonene.