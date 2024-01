– Vi trenger flere offentlige investeringer i Europa. Kanskje vi skal ta sjansen på å bruke Eurobonds for å oppfylle våre hovedprioriteringer for framtida, sa Macron under World Economic Forum i Davos onsdag.

– Vi trenger definitivt et Europa som er mer finansielt integrert, la han til.

Macron kaller 2024 et nøkkelår for Europa, med henvisning til at det skal holdes valg til nytt EU-parlament i de 27 medlemslandene senere i år.