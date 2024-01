En video som skal vise ansatte i det undersøkende nyhetsnettstedet Bihus som bruker narkotika på en jobbfest, ble lekket på Youtube tirsdag. Den ukrainske etterretningstjenesten SBY sier at den gjør undersøkelser om ulovlig avlytting av nettstedet.

– SBU mener at åpent og uhindret arbeid fra uavhengige og profesjonelle medier er et viktig krav for utviklingen av Ukraina som en demokratisk stat, heter det i en uttalelse fra SBU.

Den ukrainske presseforeningen Mediarukh oppfordret president Volodymyr Zelenskyj til å fordømme det den kaller en kampanje mot journalistene. Zelenskyj lovte i sin daglige videotale at sikkerhetstjenestene vil undersøke saken grundig.

– Ethvert press mot journalister er uakseptabelt, sa Zelenskyj. Bihus, en av Ukrainas mest populære nettsider for gravende journalistikk, har undersøkt korrupsjonsanklager mot flere politikere og næringslivstopper.

Bihus skriver i en uttalelse at gruppa med journalister minst har blitt overvåket i flere måneder, og at forsøker å finne ut hvem som sto bak.