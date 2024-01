– Bare to medlemmer har ennå ikke ratifisert Sveriges Nato-søknad: Tyrkia, og til vår forferdelse, Ungarn, skriver sosialdemokratiske MSZP i en pressemelding ifølge SVT.

For at sesjonen skal innvilges, må nasjonalforsamlingens redaksjonskomité godkjenne forslaget. Forespørselen kommer etter antydninger om at Tyrkia kan være i ferd med å godkjenne Sveriges Nato-søknad.

– Ifølge siste nytt kan Tyrkia godta Sveriges medlemskap denne uken. Ungarn kan være det siste landet som godkjenner søknaden, skriver MSZP videre.

Partiet kom med et tilsvarende forespørsel i oktober, men denne ble da avvist.