Den egyptiske TV-stasjonen Al-Qahera News meldte mandag morgen at det var gjort framgang i samtalene mellom Hamas og Israel, som finner sted i Kairo med Egypt, Qatar og USA som tilretteleggere.

Et av medlemmene i Hamas-delegasjonen avviser dette overfor Reuters.

– Okkupantene har ikke endret posisjon og derfor er det ingenting nytt i Kairo-samtalene, sier han.

– Det er foreløpig ikke gjort framgang, legger han til.

Krever tilbaketrekning

Det samme sier en annen Hamas-talsperson til libanesiske Al Mayadeen.

– På det nåværende tidspunkt er det ikke gjort framgang i forhandlingene. Dersom det gjøres framgang, vil dette bli kunngjort via offisielle kanaler. Hamas holder fast ved sine krav, som inkluderer våpenhvile, israelsk tilbaketrekning fra Gazastripen, at nødhjelp slipper inn, at internt fordrevne får vende hjem og fangeutveksling, sier han.

Israel krever på sin side en avtale om utveksling av israelske gisler mot palestinske fanger, men nekter å stanse angrepene.

Langt unna

En av statsrådene i den israelske regjeringen, Idit Silman, understreket mandag overfor israelske medier at en våpenhvile er langt unna og at Israel holder fast ved sin plan om å sende bakkestyrker inn i Rafah.

Silman er kjent for å stå statsminister Benjamin Netanyahu nær.

Den israelske hæren trakk natt til søndag styrkene ut av den sørlige delen av Gaza, men etterlot Nahal-brigaden lenger nord.

Skal forhindre

Nahal-brigaden består av fire bataljoner med flere tusen soldater og skal ifølge Israel hindre at internt fordrevne palestinere vender tilbake til sine hjem lenger nord på Gazastripen.

Brigaden var involvert i angrepet som drepte sju hjelpearbeidere i forrige uke. Brigadens stabssjef og en annen offiser fikk sparken etter dette, og brigadens øverstkommanderende fikk en reprimande.

Drapet på hjelpearbeiderne fra World Central Kitchen (WCK) vakte sterke internasjonale reaksjoner.

