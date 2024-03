Både politi, åtte sykebiler og giftkontrollen var på stedet ved Lewes-fengselet i East Sussex, skriver lokalavisen The Argus.

Kriminalomsorgen i England opplyser at tre innsatte og tre ansatte ble sendt til sykehus som følge av matforgiftningen. Ytterligere ti personer har fått behandling av helse på stedet.

The Argus meldte tidligere at to personer skulle være i kritisk tilstand som følge av hendelsen, men det britiske justisdepartementet avkrefter at dette stemmer.

BBC meldte at kjøkkenet ved fengselet ble nedstengt, men justisdepartementet har uttalt at kjøkkenet nå er gjenåpnet da det anses som trygt.