– Denne seieren er et superviktig steg innen klimarettferdighet. Det lover godt for framtidige generasjoner at stater holdes ansvarlige for manglende klimahandling.

Det sier Pleym etter at det ble kjent at Sveits har krenket enkelte menneskerettigheter ved å ikke gjøre nok i kampen mot klimaendringer.

Dommen peker blant annet på at staten ikke har satt et tak for tillatte utslipp, og at den sveitsiske regjeringen har krenket retten til privat- og familieliv med utilstrekkelige klimatiltak.

– Vi er utrolig glade for at EMD har dømt Sveits for å ha brutt menneskerettighetene. Dette lover godt for de rundt 2000 andre klimasøksmålene som pågår rundt i verden, mener Greenpeace-lederen.

Norske Greenpeace har sammen med Natur og Ungdom klaget Norge inn for EMD, etter at de tapte sitt klimasøksmål mot staten i Høyesterett i 2020. Saken avventer behandling i menneskerettighetsdomstolen. – Nå gleder vi oss til behandlingen av klagen vi har i EMD, sier Pleym.