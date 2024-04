Bakgrunnen for avgjørelsen er ifølge nyhetsbyrået AP at bevegelsen ikke har klart å finne en høyprofilert sentrumskandidat som var villig til å ta fordel av den utbredte misnøyen med både president Joe Biden og ekspresident Donald Trump.

Så sent som i forrige måned stemte rundt 800 delegater i den tverrpolitiske bevegelsen for å kaste seg ut i presidentvalgkampen og å finne potensielle kandidater. Blant dem som har avslått å stille, er den demokratiske senatoren Joe Manchin, den uavhengige senatoren Kyrsten Sinema og nå sist republikaneren Chris Christie, som tidligere var guvernør i delstaten New Jersey.

Ifølge No Labels-topp Nancy Jacobson har bevegelsen sett etter noen med en troverdig sjanse til å bli president.

– Det kom ingen slike kandidater, så det ansvarlige å gjøre er at vi gir oss, sier hun.

Med No Labels-bevegelsen ute er Robert F. Kennedy Jr. den mest framtredende av de uavhengige kandidatene ved årets presidentvalg. 70-åringen er sønn av tidligere justisminister Robert Kennedy og nevø av tidligere president John F. Kennedy – og er en profilert vaksinemotstander.