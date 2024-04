– Tyskerne bør leve sammen med dyrene, på samme måte de prøver å si at vi skal, sa Botswanas president Mokgweetsi Masisi til tyske Bild denne uken.

– Dette er ikke en spøk, understreker han.

Tidligere i år sa Tysklands miljødepartement at de ville se på muligheten for å innføre strengere grensekontroll for import av jakttrofeer på grunn av bekymringer om krypskyting.

Jakttrofeer kan for eksempel være et utstoppet hode med gevir eller skinn.

Botswana forbød troféjakt i 2014, men opphevet restriksjonene i 2019 under press fra lokalsamfunnene. Masisi mener et nytt forbud kun vil føre flere botswanere inn i fattigdom.

Det er over 130.000 elefanter i Botswana, omtrent en tredel av verdens elefantbestand. Enkelte steder forårsaker elefantflokker skader på eiendommer, de spiser avlinger og tråkker på innbyggerne, ifølge Masisi.

Tiltak for å bevare elefantbestanden har ført til en eksplosjon i antall elefanter. Presidenten mener derfor at jakt er viktig for å holde den i sjakk.