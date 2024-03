Det er snakk om til sammen seks punkter i tiltalen mot Trump og en rekke medtiltalte. Mange andre punkter gjenstår, ifølge nyhetsbyrået AP.

I tillegg kan påtalemyndigheten komme med nye tiltalepunkter som erstatning for dem som nå må droppes, ifølge dommer Scott McAfee. Avgjørelsen beskrives likevel som et tilbakeslag for statsadvokat Fani Willis.

Trump og 18 andre personer er i Georgia tiltalt for forsøk på å omgjøre resultatet av presidentvalget i USA i 2020. Tiltalepunktene som nå er avvist, dreier seg om forsøk på å få offentlige tjenestepersoner til å bryte sin embetsed. McAfee mener påtalemyndigheten ikke har oppgitt nok informasjon om de påståtte lovbruddene.