Den nye loven innfører også en absolutt aldersgrense på 14 år og pålegger nettselskapene å slette kontoene til brukere som er yngre enn dette. Også kontoene til 14- og 15-åringer må slettes dersom foreldrene ikke har gitt samtykke. Selskapene må bruke et eksternt verifiseringssystem til å bekrefte at brukerne er gamle nok.

Loven er mindre restriktiv enn et forslag som ble vedtatt i februar. Der gikk de folkevalgte inn for å nekte alle under 16 å bruke sosiale medier. DeSantis la den gangen ned veto fordi han mente lovforslaget grep inn i foreldrenes rettigheter til å bestemme over egne barn.