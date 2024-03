Israel beskyldte i januar tolv av organisasjonens 30.000 ansatte for å ha vært med på Hamas' angrep på Israel 7. oktober, der omkring 1140 personer, de fleste sivile, ble drept.

FN ga de aktuelle ansatte sparken umiddelbart og satt i gang en intern granskning for å vurdere organisasjonens nøytralitet. Granskningen ledes av den tidligere franske utenriksministeren Catherine Colonna.

UNRWA har et vesentlig antall mekanismer og prosedyrer på plass for å sikre at det humanitære nøytralitetsprinsippet overholdes, går det fram av en foreløpig rapport som gjengis av FNs talsperson Florencia Soto Nino.

Etterforskerne har imidlertid «også identifisert kritiske områder som fortsatt må tas hånd om», går det fram av rapporten som ble overlevert FNs generalsekretær tirsdag.

Hva det er snakk om og hvilke endringer som er nødvendig, er ikke opplyst.

UNRWA spiller en sentral rolle i den humanitære innsatsen for palestinerne. Den humanitære situasjonen på Gazastripen beskrives, blant annet av norske myndigheter, som desperat. FN har slått alarm om akutt fare for hungersnød.

Israel beskyldes for å ikke slippe inn tilstrekkelige forsyninger til befolkningen, blant annet av EUs utenrikssjef Josep Borrell. Han har anklaget Israel for å «framprovosere hungersnød». Det avviser israelske myndigheter, og landets utenriksminister Israel Katz anklaget nylig Hamas for å sabotere nødhjelpen i samarbeid med UNRWA.

– UNRWA er en dekkorganisasjon for Hamas, sa den israelske regjeringstalsmannen Avi Hyman mandag.