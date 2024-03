31 år gamle Hunter Elward fikk dommen tirsdag, og fem andre tidligere ansatte ved sheriffens kontor er også tiltalt i saken.

I januar i fjor stormet de seks mennene uten tillatelse inn i en bolig i Braxton etter at en nabo hadde klaget over at en hvit kvinne hadde to svarte menn på besøk.

De to mennene ble påført håndjern og dynket med alkohol, melk og sjokoladesirup. Deretter ble de tvunget til å kle av seg og måtte dusje sammen, og de ble også grovt mishandlet med et sexleketøy og andre gjenstander.

Elward innrømmet under rettssaken å ha stukket en elektrosjokkpistol inn i munnen på den ene av mennene og for å ha gjennomført en liksom-henrettelse. For mannen endte det med knust kjeve.

Før straffeutmålingen betegnet dommer Tom Lee torturen de to mennene ble utsatt for som «grusom og avskyelig».

En gransking utført av AP har avdekket at flere av de tiltalte i saken tidligere har vært involvert i minst fire voldshendelser med svarte menn siden 2019. To av ofrene ble drept, og ett av dem fikk varige skader.