Det siste utkastet støtter den internasjonale innsatsen for å opprette en umiddelbar våpenhvile som ledd i en avtale om løslatelse av gislene i Gaza og vil legge grunnlaget for en mer varig fred for å lette på den humanitære krisen.

Det er ikke klart når eller om USA vil legge resolusjonen fram for sikkerhetsrådet til avstemning

USA krever at enhver resolusjon om våpenhvile også har som betingelse at gislene som Hamas tok 7. oktober, løslates. Landet har derfor tre ganger lagt ned veto mot resolusjoner om Gaza-krigen.

Men USA har også avstått to ganger slik at resolusjoner som tar sikte på mer humanitær hjelp og ber om lengre våpenhviler, er blitt vedtatt.