Under en seremoni i Paris fredag, som markerte at Frankrike når har abort som en grunnlovsfestet rett, gjorde president Emmanuel Macron det klart at han vil fortsette kampen for flere kvinner.

– Vi skal lede denne kampen på vårt kontinent, hvor reaksjonære krefter angriper kvinners rettigheter, for så å angripe minoriteters rettigheter, sier Macron.

Å endre EU-traktaten kan imidlertid bli en vrien prosess for den franske presidenten. Det vil nemlig kreve en enstemmig avgjørelse.

Land som Polen og Malta har svært abortrestriktive lover. Senest i fjor gikk Malta tilbake på et lovforslag som tillot abort når moren helse var i alvorlig fare. Ordlyden i loven ble endret til at abort bare ville være tillatt dersom morens liv er i fare.