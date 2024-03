Et lovforslag om appens eierskap ble behandlet i energi- og næringskomiteen i «Huset» torsdag.

Forslaget gir selskapet Bytedance seks måneder på å selge seg ut av Tiktok. Skjer ikke dette, vil videodelingsappen ikke lenger kunne tilbys lovlig i appbutikker i USA.

I komiteen fikk forslaget full støtte både fra demokrater og republikanere. Neste skritt blir å behandle det i plenum i Representantenes hus og få det vurdert i Senatet.

Bakgrunnen for saken er bekymring for at delvis kinesiskeide Tiktok utgjør en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet. Amerikanske politikere er ikke beroliget av selskapets forsikringer om at det ikke sender amerikanske brukerdata til Kina.

En talsperson for Tiktok sier lovforslaget i praksis er et forbud mot Tiktok i USA. Dette avvises av republikaneren Mike Gallagher, som sier Tiktok fint kan leve videre med nye eiere.

Tidligere president Donald Trump forsøkte å forby Tiktok i 2020, men ble hindret av amerikanske domstoler.