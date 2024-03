Kraftig regn skylte over regionene Ardeche og Gard sør i Frankrike, og småbyene Gagnieres og Saint Martin de Valamas er blant områdene som ble hardt rammet.

En far og to barn på 4 og 13 år er savnet etter at de forsøkte å krysse en bro over elven Gardon i en bil ved landsbyen Dions, nord for Nimes, lørdag kveld. Moren, en kvinne i 40-årene, ble funnet og brakt til sykehus.

Redningsarbeidet enkelte steder har blitt satt på vent fordi vannstrømmene har vært så kraftige.

Innenriksminister Gérald Darmanin sa at redningsarbeidere hadde utført 35 oppdrag etter at stormen feide over regionene Ardeche og Gard lørdag.