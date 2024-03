Døren ble slått inn med en stjålet pickup-bil fra Mexicos statlige strømselskap mens president Andres Manuel Lopez Obrador holdt sin daglige pressekonferanse inne i palasset, ifølge TV-kanalen Milenio.

Noen av de involverte er pågrepet, ifølge lokale medier.

Presidentpalasset er hovedsetet til Mexicos regjering, og ligger i sentrum av Mexico by.

Demonstrantene protesterer mot forsvinningen av 43 studenter i 2014, ifølge Reuters.

Det var 26. september 2014 at 43 lærerstudenter hadde rekvirert busser i delstaten Guerrero sør i landet for å dra til hovedstaden Mexico by og delta i en demonstrasjon. Underveis forsvant de.

Etterforskere har tidligere sagt at studentene ble anholdt av en korrupt polititjenesteperson som overleverte dem til et narkotikakartell som trodde de 43 tilhørte en rivaliserende gjeng.