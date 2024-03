Den israelske offensiven i Gaza, som støttes av USA, har fordrevet mesteparten av enklavens innbyggere og ført til kritisk mangel på mat, vann og medisiner.

Situasjonen er verst nord på Gaza, som var målet for tirsdagens nødhjelpsleveranse fra USA og Jordan. Området er i stor grad utenfor rekkevidde for hjelpeorganisasjoner og nyhetsmedier. Helsemyndighetene i Gaza sier at 15 barn har dødd av underernæring eller dehydrering bare på ett sykehus.

Nødhjelpsforsyningene til resten av Gaza har blitt redusert til nesten ingenting den siste måneden. USA gjennomførte sitt første luftslipp av nødhjelp lørdag, over det sørvestlige Gaza.