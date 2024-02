Dommer Anil Singh i ankedomstolen gikk imidlertid med på å utsette iverksettelsen av forbudet mot å drive forretninger i New York og ta opp lån i New York-banker i tre år som han ble ilagt i dommen for to uker siden.

Kjennelsen må imidlertid bekreftes av et fullt dommerpanel i ankedomstolen før den trer i kraft.

Trump sa onsdag at han ikke kunne betale boten nå, men tilbød seg å betale et foreløpig forskudd på 100 millioner dollar.

Dersom han ikke snart betaler boten, vil det nærme seg en situasjon der hans eiendeler kan beslaglegges av myndighetene for å dekke boten.

Ifølge dommen 16. februar hadde Trump overdrevet verdien av sine eiendommer for å bedre låne- og forsikringsvilkår. Han reduserte også verdien av samme eiendeler for å få lavere skatt.

Boten var på 355 millioner dollar, men har med renter vokst til 454 millioner dollar (4,8 milliarder kroner). Rentene øker med 112.000 dollar per dag.

Trump kaller bedragerisaken en farse og beløpet han må betale, fullstendig overdrevet. Advokatene hans hevder at forbudet mot å drive forretninger og ta opp lån gjør det umulig å betale hele boten.