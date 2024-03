Ifølge tiltalen handlet mannen på vegne av IS. Han mistenkes for å ha begått handlingene sammen med andre personer, opplyste svensk påtalemyndighet tirsdag.

– Tiltalen berører svært alvorlige handlinger begått under krigen i Syria. Etterforskningen har vært omfattende og komplisert, og avhør er foretatt i flere land, sier påtaleansvarlig Reena Devgun.

Mannen er tiltalt for grov krigsforbrytelse for å ha medvirket til likvideringen av to ubevæpnede personer, som ifølge krigslovene er beskyttet. Han tiltales også for ett tilfelle av krigsforbrytelse for grov skjending av en avdød person på offentlig sted.

Etterforskningen er resultat av samarbeid med Belgia og Tyskland.