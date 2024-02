Kherson-guvernør Oleksandr Prokudin skriver på Telegram at de to ble drept i et russisk droneangrep mot byen Beryslav torsdag ettermiddag og at tre andre utlendinger og en ukrainer ble såret. Det er ikke kjent hvilken nasjonalitet de tre sårede utlendingene har.

Opplysningen er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men russiske styrker utfører hyppige angrep mot deler av Kherson-regionen, der russerne trakk seg ut i slutten av 2022.

Franske myndigheter har så langt ikke kommentert opplysningen.