– Over 18 millioner sivile i Jemen har et prekært behov for hjelp etter enorme lidelser i over ni år som følge av konflikt, økonomisk nedgang, ødelagt infrastruktur og offentlige tjenester, i tillegg til klimaendringer, sier FNs nødhjelpskoordinator for Jemen, Peter Hawkins.

FNs nødhjelpskontor OCHA sier deres humanitære responsplan for 2024 viser et behov for 2,3 milliarder dollar i livreddende bistand og assistanse. I tillegg trengs det 1,3 milliarder til bærekraftig utvikling, sier OCHA i en uttalelse. Totalsummen tilsvarer nesten 42 milliarder kroner.

– Vi må ikke vende Jemens befolkning ryggen. Jeg ber givere om fortsatt og umiddelbar støtte til å redde liv, bygge motstandsdyktighet og finansiere bærekraftige inngrep, sier Hawkins.

Landet lengst sør på Den arabiske halvøya har vært herjet av konflikt siden de iranskstøttede houthiene inntok hovedstaden Sana i 2014, noe som utløste en militær intervensjon året etter, ledet av Saudi-Arabia, som støtter regjeringen.

OCHA sier 17,6 millioner mennesker risikerer akutt matusikkerhet i løpet av året.

– Jemen opplever en av de høyeste andelene underernæring noensinne, og situasjonen fortsetter å bli verre, skriver organisasjonen.