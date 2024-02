42-åringen har oppnådd stor popularitet i det latinamerikanske landet ved å slå hardt ned på gjengkriminalitet.

To timer etter at valglokalene hadde stengt søndag opplyste presidenten at deres tall viser at han har fått over 85 prosent av stemmene, noe han omtaler som en «rekord i den demokratiske verdenshistorien».

El Salvador har nå de laveste drapstallene i Latin-Amerika, men Bukele anklages for å ikke bry seg om menneskerettigheter i kampen mot bandene. Selv kaller han seg «verdens kuleste diktator».

Fem andre presidentkandidater stilte til valg, blant annet politikere fra den tidligere geriljabevegelsen FMLN og høyrepartiet Arena, som hadde makten i 30 år før Bukele ble valgt.

Bukeles parti, Nuevas Ideas, ble stiftet av ham selv i 2017.