Klokka 9.30 søndag slo Kononenko den gamle rekorden som lød på 878 dager, 11 timer, 29 minutter og 48 sekunder. Det opplyser den russiske romfartsadministrasjonen Roskosmos.

Den forrige rekorden var det landsmannen Gennadij Padalka som hadde.

– Jeg flyr ut i rommet for å gjøre det jeg liker aller best, ikke for å slå rekorder, sier Kononenko til det russiske nyhetsbyrået Tass i et intervju fra Den internasjonale romstasjonen (ISS).

Oppholdet på ISS er Kononenkos femte.

Svensknorske Marcus Wandt befinner seg også på romstasjonen, men skal etter planen returnere til jorde en av de første dagene. Han har vært der siden 18. januar.

Den danske astronauten Andreas Mogensen er der også og skal være på ISS i rundt seks måneder.