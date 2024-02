Biden var soleklar favoritt før valget, der han møtte to motkandidater, politikeren Dean Phillips fra Minnesota og forfatter Marianne Williamson, som skriver selvhjelpsbøker.

Tidlige tall gir den sittende presidenten 97 prosents oppslutning i delstaten som var viktig for Biden da han sikret seieren i presidentvalget i 2020.

– Jeg skal gjøre Donald Trump til en taper – igjen, sier Biden etter seieren i South Carolina.

Presidenten er blant dem som har støttet endringen i Demokratenes valgkalender slik at South Carolina er den første delstaten som holder et formelt nominasjonsvalg i partiets prosess med å velge kandidat til valget i november. Endringen regnes som et signal om at svarte velgere er viktige. De er en avgjørende velgergruppe for Demokratene og de utgjør rundt 60 prosent av de stemmeberettigede i South Carolina.