El Salvador var lenge beryktet for sine voldelige gjenger, høye drapstall og en terrorisert befolkning. På fem år har president Nayib Bukele klart å forvandle landet til en nasjon med de laveste drapstallene i Latin-Amerika. Det betyr at han er så godt som sikker på å bli gjenvalgt for fem nye år i kommende presidentvalg. Og det til tross for at El Salvadors grunnlov ikke tillater påfølgende presidentperioder. Men Bukele kaller seg ikke diktator for ingenting. Høyesterett tillot i fjor at han kunne stille. Dommerne i domstolen er utpekt av kongressen, der Bukeles parti Nye ideer har flertall.

Bukele er utvilsomt omstridt for sine harde metoder. Men han er esket av store deler av befolkningen som nå kan leve sine liv uten frykt for gjengvold.

I årevis dominerte gjengene livene til vanlige folk, drepte, terroriserte og herjet. I dag kan innbyggerne bevege seg fritt rundt i de ulike nabolagene og de kan åpne virksomheter uten å måtte betale høye utpresningsgebyrer til de mange kriminelle bandene. De kan leke fritt med barna sine eller sitte ute med venner – selv etter mørkets frambrudd.

Men Bukele er også kjent for å ikke bry seg mye om menneskerettigheter i sin kamp mot de voldelige bandene. Han har gitt sikkerhetsstyrker mulighet til å arrestere hvem som helst – etter beviser som er så spinkle som et anonymt tips. Regjeringen har sørget for å få full tilgang til privat kommunikasjon, og fanger kan holdes uten siktelse.

Over to prosent av den voksne befolkningen sitter bak lås og slå. Bildene av avkledde, sterkt tatoverte fanger som sitter tett i tett med tungt bevæpnede vakter på alle kanter, har gått verden rundt.

Brudd på menneskerettigheter

Menneskerettsgrupper har fordømt vilkårlige arrestasjoner av uskyldige mennesker, tortur og dødsfall av fanger i varetekt.

Men til tross for de mange bruddene på menneskerettighetene, heier altså flertallet av befolkningen på Bukele.

– Hvorfor bytte leder? Skal vi vende tilbake til hvordan det var før? Vi er lykkelige uten gjengene, og Bukele trenger makt for å fortsette sin kamp, sier Elmer Martinez, en 53 år gammel bygningsarbeider i hovedstaden San Salvador.

Men det er også mange som er bekymret over utviklingen.

– Politiet kan ta hvem som helst når som helst og de kan gjøre hva de vil med dem, sier læreren Laura, som ikke vil oppgi etternavnet sitt i frykt for represalier.

– Dette er ikke demokrati, fastslår hun.

Likevel planlegger hun å stemme på Bukele – fordi hun ikke ser noen gode alternativer til ham.

En måling fra januar 2024, utført av University of Central Americas opinionsinstitutt, viste at 82 prosent av velgerne støttet Bukele.

Bare 4 prosent støtter Bukeles fremste rival, Manuel «Chino» Flores fra det venstreorienterte partiet Farabundo Marti National Liberation Front (FMLN), som styrte landet i 10 år før Bukele.

En moderne nasjon

Bukele liker for øvrig å fremstille både seg selv og El Salvador som moderne.

Landet var det første i verden til å akseptere bitcoin som lovlig betalingsmiddel. Bukele er selv en gjenganger på Instagram og Tiktok.

Han går ikke i dresser, men kler seg i jeans og trange gensere med rund hals.

Han har bygget opp et medieapparat som sørger for en konstant strøm av statspropaganda i sosiale medier, der fakta blir manipulert og politiske motstandere overdøvet.

Før valget har Bukele gått ut med sterke advarsler mot å stemme på opposisjonen, fordi det vill bety en retur til fortiden, da El Salvador var kjent som «verdens farligste land».

Opposisjonen avviser anklagene

Regjeringsavisen Diario El Salvador skrev på forsiden sin 23. januar at «Krigen mot gjengene kan bli reversert hvis opposisjonen vinner flere representanter».

Opposisjonen avviser dette på det sterkeste.

– Det er ikke riktig at vi ønsker å sette fri gjengmedlemmer, understreker Claudia Ortiz fra opposisjonspartiet Vamos.

– Det vi ønsker er å slippe fri mennesker som er uskyldig pågrepet og vi vil sikre en bedre etterforskning av sakene.

Andre kritiske røster mener at selv ikke Bukele vil kunne hindre at nye kriminelle aktører eller gjenger oppstår, og at han ikke bare kan fortsette med å sette folk i fengsel.

Økonomiske problemer

Valget søndag vil trolig også sørge for at Bukeles parti Nye ideer beholder flertallet sitt. Nye, omdiskuterte valgreformer fører trolig til at mindre partier får reduserte sjanser til å få inn representanter.

Men om Bukele sikrer seieren søndag, vil landets økonomiske problemer trolig innhente ham på sikt, tror eksperter.

For selv om sikkerhet er viktig for folk flest, er også levevilkårene det. Den ekstreme fattigdommen og sult har økt under Bukele, det samme har statsgjelden.

Ifølge FNs kontor for koordinering av humanitær innsats, OCHA, lever mer enn en firedel av landets 6,3 millioner mennesker i fattigdom.

Velgere nyhetsbyrået Reuters har snakket med trekker fram skyhøye utgifter til mat og bolig. Vanlig inntekter strekker ikke til.

– Ja til sikkerhet, men vi trenger også forbedringer innen helse og utdanning – og ikke minst i den økonomiske situasjonen, sier den 60 år gamle kaffebonden Marcos Rodriguez.