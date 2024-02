Den russiske invasjonen av Ukraina har satt samholdet i Nato på prøve. Det har derfor kommet sterke reaksjoner fra flere hold etter den tidligere amerikanske presidenten Donald Trumps uttalelser om Nato under et valgmøte lørdag.

Trump blir etter alt å dømme republikanernes kandidat til presidentvalget i november.

Sittende president Joe Biden har gjort et sterkt Nato til et hovedtema i sin utenrikspolitikk. Trumps uttalelser sprer derimot usikkerhet om alliansens fremtid etter det amerikanske valget i november.

– Ville ikke beskyttet dere

På valgmøtet i South Carolina lørdag antydet den tidligere presidenten at om han skulle bli president, så ville han ikke nødvendigvis ha beskyttet Nato-medlemsland som ikke bruker nok penger på forsvar, dersom de skulle bli angrepet av Russland.

– Nei, jeg ville ikke beskyttet dere. Tvert imot, ville jeg heller oppfordret Russland til å gjøre hva faen de ville. Dere er nødt til å betale, sa Trump at han fortalte en ikke-navngitt president i et større Nato-land.

77 år gamle Trump har ved flere anledninger gått hardt ut mot Nato-land som ikke bruker nok penger på forsvar.

Det er et uttalt mål for alliansens medlemsland å bruke 2 prosent av BNP på forsvar, men få land har så langt klart å oppfylle det.

I følge Natos egne tall ligger 11 av de 31 medlemslandene an til å klare 2-prosentmålet i 2023. Disse er Polen, Hellas, Estland, Litauen, Finland, Romania, Ungarn, Latvia, Storbritannia, Slovakia – og USA.

Sterke reaksjoner

Reaksjonene på uttalelsene lot ikke vente på seg. USAs sittende president Joe Biden kaller uttalelsene «rystende og farlige», mens Nato-sjef Jens Stoltenberg søndag sa at utspillet «undergraver vår alles sikkerhet».

En anonym Nato-diplomat sier til nyhetsbyrået AFP at kommentaren er «et angrep på alliansens sjel». Trumps uttalelser ville representert et klart brudd på Natos artikkel 5, som slår fast at et angrep på et av medlemslandene er et angrep på alle.

Dette er likevel ikke første gangen Trump er kritisk til Nato.

Under Trumps presidentperiode truet han ved flere anledninger med å trekke USA ut av forsvarsalliansen. Han var også da misfornøyd med at flere av landene ikke brukte nok penger på eget forsvar.

– Vi vet alle hva slags uttalelser han kan komme med, sier en annen Nato-diplomat til AFP.

– Løper Russlands ærend

Alexander Stubb, påtroppende president i Natos nyeste medlem Finland, har også kommentert uttalelsene.

På en pressekonferanse i Helsingfors mandag sa Stubb at Finland må beholde roen og fokusere på sitt eget Nato-medlemskap uavhengig av hva Trump har sagt om alliansen.

Den tyske presidenten Frank-Walter Steinmeier advarer sterkt mot Trumps retorikk.

– Slike uttalelser er uansvarlige og løper Russlands ærend, sa Steinmeier under et besøk på Kypros mandag.

– Ingen i vår allianse har noen interesse av det, sa den tyske presidenten.

Tysklands finansminister Christian Lindner sier at transatlantisk samarbeid vil fortsette uansett hvem som sitter i Det hvite hus.

– Tjener kun Putins interesser

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier at Nato ikke kan være avhengig av en presidents innfall.

– La oss være alvorlige. Nato kan ikke være en à la carte-militærallianse som er avhengig av humøret til USAs president fra dag til dag, sa Borrell mandag

Borrells kollega, EU-president Charles Michel, reagerer også sterkt på Trumps kommentarer.

– Skjødesløse utspill om Natos sikkerhet og artikkel 5 tjener kun Putins interesser, sa han søndag.

Michel framhever i tillegg at europeiske land må tenke på sikkerhet og forsvar, også uten USA. Det er noe den franske presidenten Emmanuel Macron også har sagt tidligere.

– Uttalelsene understreker behovet for at EU utvikler sin strategiske autonomi, investerer i sitt forsvar og holder alliansen vår sterk, skriver Michel på X.

Ord, ikke handling

Frykten for et svekket Nato er også stor i landene som ligger tett opp til Russlands grenser. Estlands statsminister Kaja Kallas sier at Trumps uttalelser sender et farlig signal.

– Jeg tror at det den amerikanske presidentkandidaten sa bør være en vekker for noen allierte som ikke har gjort så mye, sa Kallas mandag, med referanse til Nato-land som ikke bruker nok på forsvar.

Flere påpeker likevel at Trumps uttalelser først og fremst bare er ord. Diplomater AFP har snakket med peker på at flere ting Trump gjorde mens han var president, faktisk førte til et styrket Nato.

– Han investerte mer i Natos østre flanke, fikk europeiske land til å bruke mer på forsvar, var relativt rolig på toppmøter, og holdt militære styrker i Europa, sier en diplomat.

Andre påpeker at det tross alt er USA som fremdeles bruker klart mest på forsvar blant Natos medlemsland.

– Målet synes å være klart i den nåværende geopolitiske situasjonen, sier en diplomat til AFP.

– Men dette har enda ikke blitt en realitet. Europa bør gjøre mer på dette området.