Forhandlingene har pågått mellom folkevalgte i EU-parlamentet og Belgia, som for tiden har det roterende EU-formannskapet.

En ikke navngitt kilde sier tirsdag til Reuters at forhandlingene er i mål. Dermed ligger det an til et vedtak av det som kalles Net Zero Industry Act (NZIA).

Innen 2030 håper EU å selv produsere 40 prosent av produktene og utstyret som trengs for å kutte utslippene av klimagasser. Eksempler er solceller, varmepumper, nye strømnett og anlegg for å fange og lagre CO2.

Bakgrunnen for regelendringene er ønsket om å konkurrere med Kina og USA. I USA ble det i 2022 innført omfattende subsidier til klimavennlig industri.