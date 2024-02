Kommisjonen mener utslippene bør reduseres med 90 prosent, sammenlignet med nivået i 1990, innen 2040.

Tanken er at dette målet skal bli et viktig skritt på veien mot netto nullutslipp i 2050.

Store endringer i energiproduksjon og industri må til hvis målene skal nås. EU-kommisjonen ser også for seg omfattende fangst og lagring av CO2 fra store utslippskilder.

EUs klimakommissær Wopke Hoekstra understreker samtidig behovet for en rettferdig endringsprosess som legger forholdene til rette for europeisk næringsliv.

Konsekvenser for Norge

Norsk klimapolitikk er tett knyttet til EUs målsettinger og reguleringer, og et nytt 2040-mål i EU vil derfor også få konsekvenser for Norge.

– EUs klimamål er svært viktige for Norge. Norske bedrifter kan og bør være leverandører av klimaløsninger til EUs grønne og digitale omstilling. For at vi skal lykkes med det, trenger vi et tett samarbeid med EU, sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO i en uttalelse til NTB.

EU har dessuten tiltenkt Norge en viktig rolle i planene for fangst og lagring av CO2. Store mengder CO2 kan i teorien lagres under havbunnen på norsk sokkel i Nordsjøen.

Økende motstand

Enn så lenge er det kun en anbefaling EU-kommisjonen har lagt fram. Nye lovfestede mål vil først bli vedtatt etter at en ny kommisjon er på plass etter EU-valget senere i år.

Fra før har EU satt som mål å kutte utslippene med 55 prosent, sammenlignet med 1990-nivået, innen 2030.

Innskjerpingen av utslippsmålene har imidlertid møtt mer motstand de siste årene. Ikke minst har europeiske bønder protestert mot forslag om utslippskutt i landbruket.

De siste ukene har rasende bønder i traktorer demonstrert i Frankrike, Tyskland, Italia og flere andre EU-land. Misnøyen er blant annet rettet mot EUs miljøreguleringer.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er et mål om utslippskutt i landbruket fjernet fra et tidligere utkast til anbefaling fra EU-kommisjonen.

– Milevis foran

Mens bøndene protesterer, er deler av miljøbevegelsen langt mer fornøyd med EUs klimapolitikk.

– Nok en gang beviser EU at de er milevis foran Norge i klimapolitikken. EU har allerede klart å kutte over 32 prosent av utslippene sine siden 1990, der Norge i samme periode har kuttet stusslige 4,7 prosent, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Hun mener EU-kommisjonens 2040-anbefaling vil bety en stor nedgang i etterspørselen etter norsk olje og gass.

Formålet med EUs omfattende tiltak er å bidra til å bremse den globale oppvarmingen. Tiltakene er anslått å koste hundrevis av milliarder euro, men ifølge EU-kommisjonen vil klimaendringene forårsake økonomiske tap som er enda mye større.