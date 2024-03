De ukrainske styrkene er på defensiven langs de 1000 kilometer lange frontlinjene øst og sør i landet etter Russlands første territorielle framrykk på nesten et år.

Syrskyj skriver på Telegram at han har besøkt to brigader «der situasjonen blir gradvis mer komplisert, og det er fare for at fiendtlige enheter kan avansere dypt inn i våre kampformasjoner».

Ukraina mangler både personell og ammunisjon. Opphold i den vestlige militærstøtten og debatt innenlands om hvordan man skal rekruttere flere soldater til krigen, som nå er inne i sitt tredje år, er det som ligger bak.

– Generelt er den operative situasjonen på østfronten stadig vanskelig, skriver Syrskyj. Han legger til at Russland fortsetter å gjennomføre offensive aksjoner flere steder i Donetsk-regionen.

– Samtidig, trolig på grunn av de høye tapstallene, har fiendens aktivitet langs andre deler av fronten avtatt betydelig, legger Syrskyj til.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i et intervju tidligere i uka at den russiske framrykkingen i øst hadde blitt stanset, og at situasjonen var «mye bedre» enn den var for tre måneder siden.

Russiske styrker kapret den symboltunge byen Avdijivka, som ligger like utenfor Donetsk by, i februar. Kampen om byen er en av de blodigste til nå i krigen. Seieren var det største russiske framskrittet på slagmarken siden Bakhmuts fall i mai 2023.