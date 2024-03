Flere giverland stoppet pengetilførselen til UNRWA etter anklager om at tolv av organisasjonens 13.000 ansatte på Gazastripen hadde deltatt i Hamas' angrep 7. oktober.

– Det jeg kan si i dag er at vi kan drive virksomheten vår til slutten av mai, mens jeg for en måned siden bare kunne se en eller to uker framover, sier UNRWA-sjef Philippe Lazzarini til Reuters.

– Men det viser også hvor dårlig den økonomiske situasjonen til organisasjonen er, legger han til.

Norge var ett av få land som opprettholdt støtten til UNRWA. Senere har flere land gjenopptatt bidragene til FN-organisasjonen.