Generalløytnant Oleksandr Pavljuk kom med denne uttalelsen fredag.

– Det behøver ikke nødvendigvis bli en offensiv, kanskje soldatene bare skal fylle opp for enheter som er blitt sterkt redusert under krigen. Men det er mulig at vi ved starten på sommeren vil se avdelinger som viser offensive hensikter, sa Pavliuk.

Russlands forsvarsminister sa tidligere i uken at forsvaret skal styrkes med to nye hæravdelinger og 30 nye enheter innen utgangen av året. Den russiske viseforsvarsministeren sa nylig at Russlands og Ukrainas tilgang på ammunisjon er i forholdet sju til én.

Russland skjerpet fredag tonen når det gjelder krigføringen i Ukraina. Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sa at Russland så seg selv i en krigssituasjonen grunnet det han kalte Vestens intervensjon i Ukraina.