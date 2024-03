Operasjonen er kalt «XXL opprenskning» og følger opp president Emmanuel Macrons varsel om tilsvarende razziaer mot narkotikahandelen i Marseille og andre store byer.

Presidenten viste til at gjengkriger i fjor førte til flere titalls drepte og gjorde boligområder svært utrygge for mange.

– I Marseille og andre byer har vi satt i verk en operasjon av historisk omfang for å få sluttet på denne virksomheten og sikre offentlig ro og orden, skrev Macron på X.

Lokale myndigheter opplyser at rundt 900 politi- og tollbetjenter ble utplassert i Marseille og i Rhone-regionen under starten på operasjonen. I løpet av de tre første dagene ble det funnet 22 kilo med narkotiske stoffer og fire våpen. Over 70 personer ble pågrepet.