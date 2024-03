Assange risikerer å bli tiltalt for spionasje om han blir utlevert fra Storbritannia til USA.

Den amerikanske finansavisen viser imidlertid til kilder i det amerikanske justisdepartementet som sier at USA vurderer muligheten for å la Assange erkjenne skyld for en mindre alvorlig forbrytelse. Dermed kan han slippes fri fra britisk fengsel og unngå utlevering.

Julian Assange har forsøkt å hindre en utlevering, og anket en utleveringsordre som Storbritannias daværende innenriksminister Priti Patel signerte i 2022.

Saken var senest til vurdering i retten i februar, men en endelig beslutning er ennå ikke tatt. Assange har i fem år sittet i det britiske Belmarsh-fengselet, og tilbrakte før det sju år i Ecuadors ambassade i London, der han søkte tilflukt.