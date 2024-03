Marina Corina Machado, som var demokratisk enhetsplattforms (PUD) foretrukne kandidat, ble ikke godkjent av valgmyndigheter på grunn av et forbud mot offentlige verv ilagt av landets øverste domstol.

Isteden forsøkte partiet å få den 80 år gamle og forholdsvis ukjente filosofen og akademikeren Corina Yoris påmeldt som kandidat, men fikk ikke den nødvendige elektroniske koden for å registrere henne hos valgkommisjonen før midnatt lokal tid.

Nå opplyser altså valgmyndigheter i landet at den lite kjente Edmundo Gonzalez har blitt registrert som partiets kandidat.

Kilder sier til Reuters at Gonzalez trolig er satt opp som en midlertidig kandidat for å sikre partiet en plass på stemmeseddelen i valget i juli, og at han etter all sannsynlighet erstattes av en annen kandidat senere.

Tidligere tirsdag kunngjorde sittende president Nicolás Maduro at han stiller til gjenvalg for en tredje periode.

For partiet UNT har Manuel Rosales kunngjort sitt kandidatur til valget.