– Terrorangrepet i Moskva var en planlagt og overlagt provokasjon utført av Russlands hemmelige tjenester på ordre fra Putin, skriver tjenesten på Telegram.

De legger til at formålet med angrepet var å trappe opp og utvide krigen mot Ukraina.

Minst 40 mennesker skal ha blitt drept da flere væpnede menn angrep konsertlokalet med automatvåpen og eksplosiver som utløste en massiv brann.

USA var raskt ute med å si at de ikke ser tegn til at Ukraina sto bak angrepet. Det utløste et krav fra talskvinnen i det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, til USA om å komme med informasjon om de har konkrete opplysninger.