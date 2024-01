Israelske angrep har fortsatt på tross av at Det hvite hus tirsdag slo fast at Israel har gått over i en «lavintensitetsfase» i krigføringen både sør og nord på Gazastripen.

Mellom mandag og tirsdag ble minst 158 mennesker drept i israelske angrep, ifølge helsedepartementet på Gazastripen.

Over 61.500 er såret.