Angrepet er et svar på et angrep lørdag på den irakiske basen Ain al-Asad der fire amerikanske soldater ble såret. Basen ble truffet av en rekke raketter skutt fra et sted i Irak.

En leder av militsen Hashed al-Shabi melder at to mennesker ble drept i angrepet.

USA har 900 soldater i Irak og 2500 i Syria som hjelper til lokale styrker i kampen mot IS. Iran-støttede grupper har angrepet dem rundt 150 ganger siden Israels krig mot Gaza startet i oktober.