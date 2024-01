Utenriksminister Israel Katz skriver på meldingstjenesten X, tidligere Twitter, at hans departement vil forsøke å sikre at UNRWA ikke vil få en rolle i etterkant.

UNRWA er FNs organisasjon for palestinske flyktninger. Bakgrunnen for Katz' utspill er mistanker om at en gruppe ansatte i UNRWA medvirket under angrepet på Israel 7. oktober i fjor.