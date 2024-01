Møtet skal holdes onsdag 31. januar, opplyste Sikkerhetsrådets presidentskap natt til lørdag norsk tid. Det er Algerie som ba om møtet.

FN-domstolen påla fredag Israel å hindre et folkemord mot palestinerne og å gjøre mer for å hjelpe sivile.

Den gikk ikke så langt som å beordre stans i kamphandlingene slik Sør-Afrika ba om da de trakk Israel inn for domstolen.

Selv om det ikke kom en ordre om våpenhvile, er kjennelsen et stort nederlag for Israel. Landet hadde anmodet ICJ om å avvise Sør-Afrikas sak helt og holdent. Domstolen konkluderte i stedet med at palestinerne på Gazastripen har rett til å bli beskyttet mot folkemord.

Det betyr at ICJ, som er FNs øverste juridiske organ, vil fortsette å behandle saken for å vurdere om Israel begår folkemord på Gazastripen. Prosessen kan ta flere år.

Folkemordkonvensjonen ble vedtatt i 1948 i kjølvannet av annen verdenskrig og holocaust. Den skulle hindre at noe lignende skjedde igjen.