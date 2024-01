– Dagens kjennelse er en avgjørende seier for folkeretten og en milepæl i jakten på rettferdighet for det palestinske folk, uttaler sørafrikanerne.

De legger til at de er takknemlige for en rask avgjørelse fra ICJ og at de håper Israel ikke vil jobbe for å motvirke kjennelsen.

– Sør-Afrika vil fortsette å handle innenfor internasjonale institusjoner for å beskytte rettighetene til palestinere i Gaza.

Det var Sør-Afrika som fremmet sak mot Israel i ICJ i utgangspunktet.