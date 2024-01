– Om dette stemmer, så er det svært grovt. Beskyttelsen av sykehus står veldig sentralt i internasjonal humanitærrett, sier Espen Barth-Eide til NRK.

Tre palestinske menn ble drept i angrepet tirsdag morgen. Like etter ble en video som viste bevæpnede personer på sykehuset, utkledd som leger og sivile, delt i sosiale medier. Palestinerne ber verden gripe inn.

Utenriksministeren understreker at han uttaler seg basert på foreløpig informasjon. Han påpeker at det er et svært viktig prinsipp i militær aktivitet at man skal identifisere seg som stridende, slik at det blir mulig å skille mellom stridende og de som ikke er det.

– Så dette høres virkelig ikke bra ut, sier Eide.

– Her må vi finne ut hva som er hva, men hvis de foreløpige rapportene stemmer, er dette svært bekymringsfullt og ganske dristig av Israel i en tid hvor vi nettopp har hatt en avgjørelse i den internasjonale domstolen som advarer Israel mot mange former for militær virksomhet, sier Eide til TV 2.

Utenriksministeren uttrykker nå bekymring for en kraftig eskalering i konflikten, ikke bare i Gaza.

– Hvis det stemmer, bør det etterforskes. I prinsippet skal det etterforskes også av Israel selv fordi dette kan være brudd på prinsipper de selv sier at de legger til grunn. Hvis ikke, må vi se på de internasjonale reaksjonene som vil komme, sier Eide.