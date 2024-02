Tilgangen til internett har vært nede i hovedstaden Dakar siden mandag morgen, ifølge lokale kilder.

Valget skulle etter planen ha vært holdt 25. februar, men lørdag kunngjorde president Macky Sall en utsettelse. Nasjonalforsamlingen skal nå diskutere et forslag om å holde det 25. august i stedet.

Mandag samlet rundt 100 mennesker seg utenfor nasjonalforsamlingen, der de ble møtt av bevæpnet politi som avfyrte tåregass for å spre folkemengden. Enkelte ble også pågrepet, ifølge journalister fra Reuters.

Utsettelsen av valget har skapt bekymring for at Sall kommer til å stille som kandidat for en tredje periode ved makten. Samtidig nektes flere opposisjonsledere å stille.

Sall selv sier at utsettelsen skyldes en konflikt om kandidatlisten og mistanke om korrupsjon ved det offentlige kontoret som har hatt ansvaret for listen.

Minst to kvinnelige presidentkandidater skal ha blitt pågrepet da opprørspoliti grep inn overfor demonstranter i Dakar søndag. Også da ble det avfyrt tåregass mot demonstrantene.