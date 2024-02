Vi katolikker er svært bekymret for den fryktelige økningen av angrep mot jøder rundt om i verden, sa paven lørdag i et budskap til «mine brødre og søstre i Israel».

Krigen mellom Israel og Hamas i Gaza har ført til «splittelse i folkeopinionen globalt som noen ganger tar form av antisemittisme», sier han.

– Vi hadde håpet at slagordet «aldri igjen» skulle bli hørt av nye generasjoner, men nå ser vi at veien framover krever nærmere samarbeid for å utrydde det fenomenet, skriver paven og legger til at han ber for gislene som Hamas holder.

Paven har tidligere fordømt Hamas-angrepet på Israel i sterke ordelag, og også krevd våpenhvile i krigen, «som har krevd forferdelig mange liv», og at det åpnes for humanitær hjelp til palestinerne i Gaza.