Det opplyser president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov til det russiske nyhetsbyrået RIA.

Den ukrainske regjeringen fastholder at de har sendt en slik forespørsel til Moskva.

Det militære transportflyet ble ifølge Russland skutt ned i Belgorod-regionen på russisk side av grensa 24. januar. Ifølge russiske myndigheter omkom alle de 74 om bord, og 65 av dem var angivelig krigsfanger som skulle utveksles med russiske krigsfanger i Ukraina.

Russland hevder at Ukraina var orientert om at det var krigsfanger om bord i flyet, noe Ukraina ikke har bekreftet. Ukraina har heller ikke bekreftet at det var de som skjøt ned flyet

Begge land har bedt om uavhengig internasjonal gransking av hendelsen.