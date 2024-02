Nyhetsbyrået Reuters har fått informasjon om forslaget fra en høytstående tjenesteperson som jobber tett på forhandlingene.

Forslaget innebærer at Hamas skal frigjøre 40 israelske gisler, mens Israel skal løslate 400 palestinske fanger.

Reuters skriver at avtaleforslaget er lagt fram for Hamas i forhandlinger i Paris. Forslaget innebærer også at sykehus og bakerier skal repareres og at 500 lastebiler med nødhjelp skal slippe inn på Gazastripen hver dag med opphold i kampene.

I et intervju som ble spilt inn mandag, sa USAs president Joe Biden at kan Israel være villig til å stanse krigshandlingene i Gaza under ramadan på betingelse av løslatelse av gisler. Han nevnte ikke hvor mange. Biden sier at han håper at avtalen er på plass innen kommende mandag.