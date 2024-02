Pakistans folkeparti (PPP) og Pakistans muslimske liga – Nawaz (PMLN) kunngjorde dette på en pressekonferanse tirsdag.

Disse to partiene sørget i 2022 for å få avsatt Imran Khan som statsminister. Han sitter nå fengslet, dømt for korrupsjon.

– Vi har besluttet at vi sammen vil danne regjering for å bringe Pakistan ut av krise, sa tidligere president Asif Ali Zardari på pressekonferansen.

Tidligere statsminister Shehbaz Sharif vil få i oppgave å prøve å danne ny regjering, opplyser en talsperson for PMLN.

Sharif sier partiene som vil danne regjering, har nesten to tredeler av representantene i den nyvalgte nasjonalforsamlingen. Valget i landet ble holdt forrige uke.

I helgen sa også Imran Khan-støttespillere, som stilte som uavhengige kandidater i valget, at de ville prøve å danne regjering.